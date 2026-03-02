TMW L'agente di Vlasic: "Roma? Pensa al Torino, ma la sua stagione non è passata inosservata"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'agente di Nikola Vlasic, Tonci Martic, ha parlato anche del tema del rinnovo del contratto del croato con il Torino. Negli scorsi giorni si è parlato dell'interesse della Roma, visto che la firma con i granata non è ancora arrivata e il giocatore in questa stagione sta dando il meglio di sé.

Cosa ci può dire del rinnovo del contratto? Si parla dell'interesse della Roma.

"Certamente la sua bella stagione non è passata inosservata. Gioca come mezzala in maniera completa, facendo bene le due fasi, offensiva e difensiva. Ma Nikola è sopratutto concentrato su questa seconda parte di campionato, dove deve continuare a giocare in questo modo per guadagnare spazio, aiutando il Torino ad avvicinarsi verso la parte destra della classifica".

D'Aversa ha parlato di lui come di un leader. È importante per lui avere questa fiducia da parte del nuovo tecnico?

"Certo, per Nikola è importante sentire la fiducia del nuovo allenatore. Lui è un leader, un professionista vero al 100%. Un esempio anche per gli altri giocatori all'interno dello spogliatoio, dentro e fuori dal campo. Per come si allena, come vive calcio".

Chi gli ha trasmesso questo modo di vivere il calcio?

"Lui viene di una famiglia di grandi sportivi. Suo papà era campione nella ex Jugoslavia nel decathlon, sua sorella è stata la migliore atleta del mondo nel 2010 (nel salto in alto, n.d.r.) e ha vinto tantissimo. Poi anche sua mamma e suo fratello sono degli sportivi. Nella sua famiglia si vive al 100% per lo sport: allenamenti, cibo, riposo. Ecco perché dico che avere uno come lui nello spogliatoio come esempio per i giovani giocatori è molto importante per il Torino".