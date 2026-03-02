Perché il percorso di Riccardo Calafiori con la maglia della Roma è rimasto solo a metà

"Mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi. Ovviamente non posso pianificare adesso tutta la mia carriera, ma vorrei tornare perché l'ho lasciata a metà". Mai parole furono più dolci alle orecchie dei tifosi giallorossi, perché il percorso nella capitale di Riccardo Calafiori - oggi all'Arsenal - sembra davvero rimasto a metà e questa storia d'amore (calcistico e non solo) merita senza alcun dubbio una seconda chance.

L'infortunio e l'esordio tra i pro

Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile dei giallorossi, il calciatore romano classe 2002 debutta in Serie A a soli 18 anni, il 1° agosto 2020, in occasione della gara di campionato vinta 3-1 contro la Juventus, dove si vede peraltro annullato un gol e si guadagna il rigore trasformato da Perotti. Una bella luce in fondo al tunnel iniziato il 16 giugno 2018 con la rottura in Youth League di tutti i legamenti del ginocchio sinistro, dei menischi e della capsula, che ne aveva messo addirittura a rischio la carriera, e finito appunto col ritorno in campo del 16 settembre 2019 nella sfida della Roma Primavera contro il Chievo.

Dal primo gol all'addio

Calafiori entra in pianta stabile nella rosa della prima squadra di mister Fonseca, debuttando in Europa League contro il Cluj il 26 novembre e segnando il suo primo gol in carriera tra i professionisti già nella gara successiva, il 3 dicembre, contro lo Young Boys. Alla fine del 2020-2021 saranno 3 le sue presenze in campionato e 5 quelle in Europa League. Non va altrettanto bene l'anno dopo, visto che con José Mourinho il suo percorso di crescita si arresta, con sole 9 presenze tra campionato e Conference League, fino al prestito al Genoa a gennaio (sole tre presenze) e in estate la cessione a titolo definitivo al Basilea per 1,5 milioni di euro e il 40% di una futura rivendita. Tutto il resto, dal rilancio in Svizzera alla scommessa del Bologna fino al trionfo in Premier League, è storia ben nota. Ma la domanda resta: nel futuro di Riccardo Calafiori potrà esserci di nuovo la Roma?

I numeri complessivi di Riccardo Calafiori con la prima squadra della Roma

18 presenze, 1 gol e 3 assist dall'esordio del 2019-2020 al gennaio 2022.