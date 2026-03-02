Calafiori: "Sogno il ritorno alla Roma". Andrè-Milan, affare a rischio? Le top news delle 13

Il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori, intervistato durante il podcast Supernova, ha ripercorso la sua avventura nella capitale e svelato anche il suo sogno nel cassetto: "Mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi. Ovviamente non posso pianificare adesso tutta la mia carriera, ma vorrei tornare perché l'ho lasciata a metà. Come hai detto tu, è iniziata tutto benissimo: il gol e la possibilità di giocare di più. Poi per vari motivi prima sono stato in prestito e poi venduto. Sicuramente non ho fatto come speravo per diversi motivi. Vorrei tornare per esultare sotto la Curva Sud davanti ai tifosi".

Nel Como è stato aperto e chiuso nel giro di novanta minuti il piccolo grande caso legato a Nico Paz: la panchina dello spagnolo contro il Lecce ha fatto scalpore, soprattutto perché il tecnico Fabregas rinuncia rarissimamente al suo numero 10 e leader tecnico. Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, alla base dell’esclusione dell’argentino ci sarebbe un ritardo al consueto pranzo del pre-partita. Lo staff tecnico della squadra lariana è molto sensibile all’aspetto disciplinare, forse anche per la giovane età della squadra, e Paz non è e non sarà certo l’ultimo suo calciatore a dover fare penitenza. In passato era capitato anche a Diao.

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sul trasferimento del giovane centrocampista brasiliano classe 2006 André dal Corinthians al Milan, mettendo in evidenza i problemi sorti nelle ultime settimane. Quando sembrava che i due club fossero d’accordo su cifre (15 milioni di euro più due di bonus) e dettagli dell’affare (20% della rivendita ai bianconeri), ecco la retromarcia del presidente del Timao, Osmar Stabile, che ora si rifiuterebbe di firmare la cessione del giocatore. Tuttavia, il Milan avrebbe già in mano delle carte siglate dall’ufficio legale del club paulista a confermare gli accordi pattuiti.