Inter, Sommer: "La compattezza difensiva ci ha fatto portato la vittoria"

Intervistato da Dazn al termine del match tra Roma e Inter, Yann Sommer, portiere dei nerazzurri, ha parlato di diversi temi.

Sono archiviati i problemi difensivi?

"Soffirire è molto importante, il secondo tempo non è stato giocato molto bene. Abbiamo difeso però insieme, compatti ed è importantissimo in queste partite. La Roma è forte e non è stato semplice".

Preferisci la marcatura a uomo o zona sulle palle inattive?

"Per me non cambia molto da portiere. Però ci stiamo adattando alle indicazioni del nuovo allenatore. Per noi è importante non prendere gol".

L'abbraccio con Chivu.

"Siamo felici noi e anche per lui. Era una partita dura, abbiamo lavorato bene e abbiamo sofferto tanto. Quando l'arbitro fischia e si vince è sempre un momento felice".