Inter, Chivu: "Ripartiti da dove eravamo rimasti. Lautaro? Ha dato il massimo"

Al termine del match tra Roma e Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dell'Inter, Christian Chivu.

Il commento sulla partita di stasera.

"La forza di questo gruppo è di essersi calato subito in un campionato ad alto livello, dopo le delusioni della scorsa stagione. Oggi non era facile, soprattutto dopo la sosta per le nazionali. Siamo ripartiti da dove eravamo rimasti, primo tempo buono con qualche ripartenza da migliorare. Nel secondo tempo siamo calati fisicamente e siamo stati schiacciati fisicamente. Giocavamo contro una squadra forte, in casa loro".

La sostituzione di Lautaro Martinez.

"Ha fatto solo un allenamento ed era raffreddato. Ha dato il massimo comunque ed è da apprezzare e lui da capitano con umiltà e sacrificio si mette a disposizione della squadra. Ha iniziato a segnare e a trascinare la squadra dentro e fuori dal campo".