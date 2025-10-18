Inter, il fattore-Bonny: 3 assist e 3 gol. Nessuno ha impattato così in 20 anni

L'Inter sbanca lo stadio Olimpico nonostante l'assenza di un giocatore fondamentale per i nerazzurri come Marcus Thuram: è proprio il suo sostituto designato, Ange-Yoan Bonny, a decidere il big match del sabato di Serie A.

E c'è un dato che riguarda il centravanti francese. Come sottolineato da Opta, da quando la Serie A è tornata a 20 squadre nel 2004/05, Ange-Yoan Bonny è l'unico giocatore dell'Inter ad aver sia segnato tre gol sia servito tre assist nelle sue prime sette presenze in nerazzurro nel massimo campionato.

Insomma, se l'anno scorso alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram era mancata la spinta degli attaccanti "di riserva", in questo inizio di stagione la spinta da dietro si sta sentendo. Di Francesco Pio Esposito è stato detto, ma Bonny sta dimostrando di non aver sofferto minimamente il grande salto dal Parma ad una grande squadra.