Roma, Ferguson conferma: "Operato per un problema che andava avanti da tempo"
TUTTO mercato WEB
La stagione di Evan Ferguson, attaccante della Roma, è finita. L'irlandese infatti, come aveva annunciato Gian Piero Gasperini dopo la gara con il Genoa, è finito sotto i ferri per un problema alla caviglia.
A confermarlo è stato lo stesso Ferguson tramite i suoi canali social. “Solo per chiarire alcune cose: mi sono sottoposto con successo a un intervento chirurgico per risolvere un problema che andava avanti da tempo. Ora ricomincia il lavoro per tornare in forma e a giocare.”
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
3 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"