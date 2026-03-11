Roma, Ferguson conferma: "Operato per un problema che andava avanti da tempo"

La stagione di Evan Ferguson, attaccante della Roma, è finita. L'irlandese infatti, come aveva annunciato Gian Piero Gasperini dopo la gara con il Genoa, è finito sotto i ferri per un problema alla caviglia.

A confermarlo è stato lo stesso Ferguson tramite i suoi canali social. “Solo per chiarire alcune cose: mi sono sottoposto con successo a un intervento chirurgico per risolvere un problema che andava avanti da tempo. Ora ricomincia il lavoro per tornare in forma e a giocare.”