Il Romanista titola: "Como andiamo". E dal campo: "El Shaarawy a sorpresa"
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"Como andiamo". Apre con questo gioco di parole l'edizione di oggi de Il Romanista in edicola. La Roma sarà impegnata oggi alle 18 contro il Como e dovrà rispondere alla Juventus, che ieri ha sorpassato sia i giallorossi che i lariani. Le ultime dal campo raccontano di una possibile mossa a sorpresa in attacco: El Shaarawy con Pellegrini alle spalle di Malen.
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