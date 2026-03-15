Stasera scontro diretto a Como, Il Messaggero in prima pagina: "Roma, dai tutto"
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"Roma, dai tutto". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. Il riferimento è allo scontro diretto che la squadra allenata da Gian Piero Gasperini disputerà oggi al "Sinigaglia" di Como. I giallorossi sfideranno i lariani di Cesc Fabregas per uno scontro diretto importante per la qualificazione alla prossima Champions League.
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