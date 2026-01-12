Pronostico Roma-Torino, i granata sognano il bis dopo il successo agli ottavi nel 2017

Martedì sera lo Stadio Olimpico si accende per Roma-Torino, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Calcio d'inizio alle 21:00 per un confronto che mette in palio l'accesso ai quarti, dove ad attendere la vincente ci sarà l'Inter.

Pronostico Roma-Torino quote

Ladi Gasperini si affaccia alla Coppa Italia con fiducia, all'esordio stagionale nella competizione. I giallorossi arrivano dal successo casalingo contro il Sassuolo, terza vittoria consecutiva all'Olimpico, dove i numeri raccontano di un rendimento solido e continuo: 13 gol segnati e appena 5 subiti, a conferma di uno stadio che si sta trasformando in un vero fortino. Percorso diverso per il, già sceso in campo nei turni precedenti di Coppa Italia con due successi di misura contro Modena e Pisa, entrambe decise da un 1-0. In campionato, però, la squadra di Baroni attraversa un momento complicato, con tre sconfitte nelle ultime quattro gare e un dodicesimo posto al termine del girone d'andata che riflette un rendimento al di sotto delle aspettative. E nelle, l'esito MULTIGOAL 2-4 è offerto a:

Roma Torino pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono complessivamente alla Roma, che nei 187 confronti totali contro il Torino ha raccolto 81 vittorie, a fronte delle 58 dei granata e di 48 pareggi. Allargando lo sguardo agli ultimi cinque incroci disputati all'Olimpico, il bilancio resta favorevole ai giallorossi con tre successi, un pareggio e una sconfitta, proprio quella maturata nel match più recente, giocato a settembre, quando il Torino si impose 1-0 grazie alla rete di Simeone. Un precedente che alimenta le speranze granata, rafforzate anche dall'ultimo confronto tra le due squadre in Coppa Italia: sempre un ottavo di finale disputato all'Olimpico nel 2017 e vinto dal Torino per 2-1, con le reti di De Silvestri ed Edera che resero vano il gol nel finale di Patrick Schick per la Roma.

Pronostico marcatore Roma-Torino

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Roma e Torino è senza dubbio. L'attaccante argentino ha nel Torino una delle sue vittime preferite, come dimostrano i numeri: 10 gol e 3 assist in 23 partite contro i granata, con ben quattro reti segnate nelle ultime tre sfide disputate all'Olimpico. Complice l'emergenza offensiva che sta affrontando Gasperini, Dybala dovrebbe agire ancora da prima punta, pronto a trascinare i giallorossi e a confermare una tradizione realizzativa che lo vede spesso decisivo contro il Toro. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Roma-Torino in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 13 gennaio alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile in chiaro su Italia 1, oppure in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Mediaset Infinity.

