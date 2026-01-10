Lipani: "Il Sassuolo ti mette tutto a disposizione per crescere sereno. Bello affrontare Pisilli"

Il centrocampista del Sassuolo, Luca Lipani, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta di Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Il rimpianto è non averla sbloccata noi, perché abbiamo avuto delle opportunità per segnare. Avremmo potuto mettere un punto alla partita nel primo tempo, andando in vantaggio".

Sul suo percorso di crescita: "Il Sassuolo è un club che ti mette tutto a disposizione per crescere in modo tranquillo e sereno, io vado sempre in campo per provare a divertirmi e penso solo a quello".

Sugli avversari Pisilli e Ghilardi, suoi compagni in Nazionale: "Mi ha fatto un effetto bello incontrare Pisilli e Ghilardi, quando li trovi nelle nazionali giovanili e poi li affronti da avversario in uno stadio del genere ti fa piacere perché tutti inseguiamo la stessa cosa".

Sulla Roma: "La Roma è una squadra forte, con Gasperini oggi è ancora in costruzione, ma resta una bella squadra".