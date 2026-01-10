Roma, Soulé come Yamal: tra i nati dal 2003 in poi più decisivi nelle ultime tre stagioni
Tra i giocatori nati dal 2003 in avanti, Matías Soulé è uno dei soli due - insieme a Lamine Yamal del Barcellona - ad aver preso parte ad almeno 10 gol (6 gol e 4 assist per lui finora) in ciascuna delle ultime tre stagioni dei cinque maggiori campionati europei. Una statistica che vale più di mille definizioni. A sottolinearlo, dopo il gol e l'assist del fantasista argentino contro il Sassuolo, è il profilo X di Opta Paolo.
