Live TMW Roma, Koné: "Il gol? L'importante è far giocare la squadra"

Al termine di Roma-Sassuolo, è il giallorosso Koné a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.

20.57 - Inizia la conferenza stampa.

Che rapporto hai con i gol? Stai cercando di migliorare sotto la guida di Gasperini? Ci racconti la tua esultanza?

"Il feeling con il gol migliora con la fiducia e le occasioni, vero: spesso mi dicono di tirare di più, ma io penso a far giocare di più dato che sono un centrocampista. Quando mi capita di tirare, non mi tiro indietro: ora con Gasperini arrivo più vicino all'area e si creano più occasione. Con Matias abbiamo un bel rapporto, l'esultanza nasce così".

Hai fatto altri gol di testa prima d'ora? Come ti trovi a giocare con Pisilli e quali sono le differenze di quando fai coppia con Cristante?

"Mi era già capitato, ma non succede spesso. Giocare con Pisilli è un piacere, così come lo è con tutti gli altri: le caratteristiche sono diverse, ma tutti si mettono a disposizione per vincere. Si tratta di una qualità di squadra".

Com'è giocare con l'ammonizione dal 22' in poi?

"Mi sono adattata, non era la prima volta: ho gestito gli interventi, un rosso avrebbe complicato la gara. Abbiamo vinto, ho segnato, sono contento. Certo, non è facile giocare contro i i giocatori del Sassuolo con un cartellino giallo sulle spalle, ma eravamo ben coperti".

21.04 - Termina la conferenza stampa.