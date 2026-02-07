Muharemovic è già uomo mercato per giugno. Possibile Derby d'Italia, occhio a Pinto

Tre scenari per Tarik Muharemović, difensore del Sassuolo. Il collega Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione relativa al bosniaco indicando le possibilità che si possono concretizzare per il mercato di giugno.

Possibile Derby d'Italia

La prima pista porta alla Juventus, che lo prese nel 2021 quando aveva 18 anni e lo ha poi ceduto al Sassuolo a luglio per 3 milioni. Nell'accordo il club bianconero si è riservato il 50% sulla futura rivendita. Questo agevolerebbe un ritorno che avverrebbe a condizioni economiche sicuramente vantaggiose. Sul giocatore c'è anche l'Inter: nessuna trattativa in corso ma Muharemovic è comunque tenuto d'occhio da Beppe Marotta e Piero Ausilio e verranno fatte delle valutazioni a fine stagione.

Occhio alla Premier League

Attenzione all'Inghilterra, in particolar modo al Bournemouth. Dall'arrivo di Thiago Pinto, il club attinge molto alla Serie A e la filosofia del club è quella di investire sui giovani per venderli a prezzi maggiorati, basti pensare a Dean Huijsen, pescato dalla Juventus per 19.63 milioni e rivenduto al Real Madrid per 62.5 milioni.