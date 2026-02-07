Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Vittorie per Lazio e Sassuolo nei due lunch match delle 12:30 validi per la 13ª giornata del campionato di Serie A Women. Le Capitoline battono il Genoa a domicilio grazie anche alla doppietta della solita Martina Piemonte, mentre le neroverdi fanno loro il derby emiliano contro il Parma grazie alla zampata sul finire della sfida di Davina Philtjens. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE A WOMEN, 13ª GIORNATA
Genoa-Lazio 2-5
9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' e 70' Piemonte (L), 45+2' Ferrara (G), 53' Goldoni (L)
Sassuolo-Parma 2-0
82' Philtjens
Sabato 7 febbraio
Ore 15:00 - Como Women-Juventus
Domenica 8 febbraio
Ore 12: 30 - Roma-Milan
Ore 15:00 - Napoli Women-Ternana Women
Ore 15:45 - Inter-Fiorentina (diretta Raisport)
Classifica - Roma 29, Inter 24, Juventus 23, Lazio 22*, Milan 20, Napoli Women 20, Fiorentina 18, Sassuolo 12*, Como Women 17, Parma 9, Genoa 7*, Ternana Women 7
* una gara in più