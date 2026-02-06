Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: Grosso con l'ex Pinamonti, c'è Pio Esposito con Lautaro

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Inter (Domenica 8 febbraio, ore 18.00, arbitra Chiffi, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Sassuolo

Grosso non dovrebbe far esordire dal 1' minuto nessuno dei nuovi arrivati: Nzola, Bakola, Garcia e Pedro Felipe dovrebbero partire tutti dalla panchina. Formazione tipo per il tecnico neroverde in vista della gara con i nerazzurri con Muric confermatissimo tra i pali e la difesa ancora formata da Walukiewicz e Doig sulle corsie laterali e dalla coppia Idzes-Muharemovic al centro. Matic in cabina di regia con Thorstvedt e Koné ai suoi lati. In avanti Berardi e Laurienté a supporto dell'ex Andrea Pinamonti. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva l'Inter

Dopo la Coppa Italia l’Inter vuole mettere di nuovo la testa nel campionato. A Sassuolo Chivu cambia rispetto al match contro il Torino. Torna Sommer in porta, difesa a tre composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. Luis Henrique e Dimarco sugli esterni, a centrocampo ci sono Sucic, Zielinski e Mkhitaryan. Davanti sicuro del posto Lautaro Martinez, al suo fianco dovrebbe esserci Pio Esposito. (da Milano, Bruno Cadelli)