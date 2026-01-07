Sassuolo steso dalla Juve, La Stampa celebra: "Il riscatto di David e Miretti"

Ad una delusione si risponde sul campo, non con tante spiegazioni a parole. La Juventus l'ha capito e dopo lo scialbo 1-1 contro il Lecce formato casalingo, ieri sera al Mapei Stadium ha letteralmente travolto il Sassuolo. Tanti segnali positivi arrivati a Luciano Spalletti, tornato al quarto posto, in un duello apertissimo per la zona Champions. "Il riscatto di David e Miretti", il titolo adoperato da La Stampa, in edicola oggi.

Ridotto quasi a scarto della rosa bianconera, con solamente 155 minuti in campionato, Fabio Miretti non solo è tornato a giocare dal primo minuto con la maglia della Juventus ma ha anche aperto le marcature ai danni dei neroverdi. Su assist di Jonathan David, che tutto da solo nella ripresa si è ricavato anche la rete scaccia pensieri e critiche post-rigore grottesco contro il Lecce.