Miretti si riprende la Juventus e parla da leader: "Dimostrazione per trovare continuità"

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 08:08Serie A
Giacomo Iacobellis

Il centrocampista bianconero Fabio Miretti ha espresso su Instagram la sua soddisfazione per il gol segnato ieri al Sassuolo: "Grande prestazione della squadra e dimostrazione per trovare continuità", le parole dello juventino dopo lo 0-3 del Mapei. Miretti è stato tra i migliori della formazione di mister Spalletti, offrendo una prestazione di livello per provare anche a ritagliarsi maggiore spazio. Autogol di Muharemovic e gol di Jonathan David, le due altre due marcature.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS (di Dimitri Conti)

Di Gregorio 6 - Il Sassuolo parte bene ma finisce il primo tempo senza sporcarsi nemmeno i guantoni. Nella ripresa medesimo copione e si permette di trascorrere una serata di quasi totale riposo. Le prime parate all'84'.

Kalulu 6,5 - Non soltanto è pulito nel modo di interpretare la fase difensiva, ma trova come mettere lo zampino anche in attacco. Suo il cross dal quale nasce l'autogol di Muharemovic che sblocca l'incontro.

Bremer 6,5 - Sta riprendendosi il posto nel cuore della difesa bianconera, nella serata del Mapei Stadium la scarsa vena offensiva del Sassuolo lo aiuta. Riesce comunque a tenere bene a bada Pinamonti.

Koopmeiners 6 - In questo nuovo ruolo da braccetto della difesa dovrebbe garantire maggior apporto rispetto ad altri quando c'è da costruire. Al Mapei Stadium avviene in parte, ma non ce n'era troppo bisogno.

McKennie 6,5 - Sta vivendo l'ennesima stagione in replica dei suoi anni alla Juventus: partito come esubero, è diventato irrinunciabile. Con Spalletti, in questa posizione di esterno di fascia, ancor di più.
Dal 75' Joao Mario sv.

Locatelli 6,5 - Impegnato nello stadio che lo ha lanciato nel palcoscenico del calcio che conta e gli ha fatto guadagnare la chiamata della Juventus: sarà questo o altro, ma limita gli errori quasi allo zero.

Thuram 6,5 - Il solito, prepotente e disordinato Khephren. Quando parte palla al piede e sfrutta il suo fisico fatichi a contenerlo, se solo però riuscisse a colpire nelle occasioni che ha... Forse sarebbe un top.

Cambiaso 6 - Tra i meno in forma della Juventus anche da quando è cambiato l'allenatore, nella notte di Reggio Emilia viene coinvolto ma non sempre gli riesce la giocata giusta. In ogni caso, non demerita.

Miretti 7 - Riceve un segnale di fiducia da Spalletti, contro le voci di mercato. E fornisce la risposta perfetta per poter rimanere alla Juventus almeno fino al termine di questa stagione. E non solo da ricambio.

Yildiz 7 - Centro di gravità permanente di questa Juventus, nonostante sia il più giovane in campo è lui ad accendere la Signora. Solo per questione di dettagli, e di Muric, non trova il gol. Ma è imprescindibile.
Dall'85' Adzic sv.

David 7,5 - Spalletti non lo lascia per strada e ci punta anche dopo il pastrocchio di Lecce. La ricompensa arriva: dopo un'ora lontano dai radar, in due minuti confeziona l'assist a Miretti e il gol dello 0-3.
Dal 75' Openda sv.

Luciano Spalletti 7 - Due scelte forti nella formazione iniziale: la conferma di David, scelto dal 1', e la prima da titolare in Serie A di Miretti proprio in giorni di voci di mercato. La Juventus si esibisce in una prova di forza dal primo all'ultimo minuto e lui può godersi il frutto delle scelte pesanti e vincenti prese nel pre-partita.

