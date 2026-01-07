Rinascita Miretti-David, QS in prima pagina: "È vera Juve, Spalletti va"

Un autogol di Muharemovic, la rete di Miretti e il tris di Jonathan David. Così i bianconeri sono tornati a trionfare dopo lo scialbo pareggio allo Stadium con Lecce, stavolta invece il Sassuolo viene affondato 3-0 con una gara magistrale. "È vera Juve, Spalletti va", la celebrazione riservata dal Quotidiano Sportivo, in edicola oggi.

"È un super Como. Stende il Pisa e sogna in grande", il titolo adoperato in taglio basso: Perrone stappa il match contro i nerazzurri di Gilardino, una doppietta di Douvikas e il rigore parato di Butez certificano ulteriormente il largo successo dei biancoblù in campionato. Portandosi nuovamente al sesto posto, a -3 da Juventus e Roma. E dalla zona Champions.