Rinascita Miretti-David, QS in prima pagina: "È vera Juve, Spalletti va"
Un autogol di Muharemovic, la rete di Miretti e il tris di Jonathan David. Così i bianconeri sono tornati a trionfare dopo lo scialbo pareggio allo Stadium con Lecce, stavolta invece il Sassuolo viene affondato 3-0 con una gara magistrale. "È vera Juve, Spalletti va", la celebrazione riservata dal Quotidiano Sportivo, in edicola oggi.
"È un super Como. Stende il Pisa e sogna in grande", il titolo adoperato in taglio basso: Perrone stappa il match contro i nerazzurri di Gilardino, una doppietta di Douvikas e il rigore parato di Butez certificano ulteriormente il largo successo dei biancoblù in campionato. Portandosi nuovamente al sesto posto, a -3 da Juventus e Roma. E dalla zona Champions.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
