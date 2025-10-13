Spagna, De La Fuente informa il Barcellona: "Ferran non è infortunato. Non si sentiva al 100%"

Luis de la Fuente, CT della Spagna, ha presenziato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Bulgaria (valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026) per presentare la sfida dopo tre vittorie nette nelle prime tre tappe verso la Coppa del Mondo. Soffermandosi per aggiornare sulle condizioni di Ferran Torres, attaccante del Barcellona che ha lasciato il ritiro a causa di un sovraccarico muscolare.

Ma il tecnico delle Furie Rosse ha precisato: "Non è infortunato. Ci ha detto che non si sentiva al 100% per giocare e per questo si è deciso che non fosse presente. È molto importante per noi". Intanto per la partita di domani potrebbero verificarsi delle rotazioni: "Ho piena fiducia in tutti, perché me l’hanno dimostrato. Ho già un’idea, ma aspetteremo. Ci giochiamo molto. Qui non si fanno regali, non ci sono favoritismi. La squadra ha molta fame. Scenderà in campo la formazione ideale per questa partita".

Sull'impatto di Samu Aghehowa tra Porto e Nazionale, anche se con la Georgia non è sceso in campo: "Sarà molto importante per noi in futuro, e questo futuro potrebbe essere già domani. È un giocatore con un potenziale straordinario, solo che accanto a lui ci sono altri giocatori molto forti. Quando pianifichiamo le partite, Samu è sempre preso in considerazione. Io vado molto a sensazioni e ho fiuto per queste cose, ma sono molto tranquillo con tutti quelli che ho a disposizione. È che Oyarzabal va considerato per tutto ciò che rappresenta".