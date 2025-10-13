Barcellona, buone notizie dall’infermeria: Fermin e Lamine Yamal vicini al ritorno

Il Barcellona è tornato ad allenarsi lunedì mattina dopo quattro giorni di riposo, con due buone notizie per Hansi Flick: la presenza di Fermín e Lamine Yamal. Entrambi i giovani attaccanti, ancora senza il pieno via libera medico, potrebbero già essere a disposizione per la sfida di sabato contro il Girona all’Olímpic de Montjuïc.

Lamine Yamal, fermo per qualche giorno a causa di un piccolo infortunio, ha lavorato regolarmente con il gruppo e sembra pienamente recuperato. Salvo imprevisti, il giovane talento della cantera potrebbe entrare nella lista dei convocati già questa settimana. Anche Fermín si è unito agli allenamenti di gruppo: l’ala andalusa si era infortunata lo scorso 21 settembre con un periodo di stop stimato di tre settimane, ormai concluso domenica scorsa. Negli ultimi giorni stava lavorando a parte, ma al 100% delle proprie possibilità, e il suo rientro completa le opzioni offensive del Barça, attualmente orfano di Raphinha e Dani Olmo.

Proprio su Dani Olmo, recentemente uscito per problemi fisici durante il ritiro della Spagna, arrivano notizie rassicuranti: secondo Mundo Deportivo, non ci sono fratture, ma lo staff blaugrana agirà con prudenza. Con il Clásico contro il Real Madrid in programma il 26 ottobre, la priorità resta non correre rischi con il giocatore, che resterà a riposo.