Mosquera tra Spagna e Colombia: il futuro del giovane talento dell’Arsenal è incerto

Il futuro di Cristian Mosquera (Alicante, 2004) con la Spagna è ancora tutto da scrivere. Il difensore dell’Arsenal, oro olimpico con la Roja e attuale capitano della Under-21, è considerato una delle certezze del vivaio spagnolo, e il suo obiettivo rimane rappresentare la nazionale maggiore appena Luis de la Fuente gli darà l’opportunità.

Tuttavia, le avances della Colombia, paese d’origine dei suoi genitori, rischiano di accelerare i tempi. La federazione sudamericana gli garantirebbe un posto al Mondiale 2026, un’offerta che in passato aveva già cercato di convincerlo: nel 2023 Mosquera venne chiamato dalla Tricolor per il Mondiale Under-20, ma rifiutò, salvaguardando la possibilità di giocare per la Spagna, visto che un cambio di federazione può avvenire una sola volta nella carriera.

Oggi Mosquera è uno dei centrali più promettenti. Dopo la crescita costante con il Valencia, è passato all’Arsenal quest’estate per 15 milioni di euro, consolidando il suo status internazionale. Nonostante ciò, il giocatore deve fare i conti con la concorrenza e probabilmente dovrà attendere un’occasione futura, magari al Mondiale 2030. Il giovane spagnolo mantiene la calma: "Dipende da me lavorare giorno per giorno, le porte si apriranno", ha dichiarato, consapevole che la pazienza sarà la chiave per decidere cosa ne sarà della sua carriera internazionale.