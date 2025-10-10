Del Bosque sul caso Yamal: "De la Fuente sa cosa fare, agisce nel bene della Spagna"

Anche Vicente del Bosque ha detto la sua sulla gestione di Lamine Yamal, giocatore del Barcellona che ha creato una frattura tra il club blaugrana e la Federcalcio spagnola. Intervenuto a una tavola rotonda su sport e salute mentale alla Università Complutense di Madrid, Del l'ex CT ha dichiarato: "Non entro nei dettagli. Luis de la Fuente sa cosa deve fare e agirà nel migliore interesse della Spagna. Karanka e lui stanno gestendo la situazione e sicuramente le daranno la giusta forma".

L’ex allenatore, campione del mondo nel 2010 e d’Europa nel 2012, ha espresso anche la sua ammirazione per Yamal, sottolineando non solo il talento sportivo del giovane ma anche la sua crescita come persona: "Non ci si aspetta solo che dia prestazioni sul campo, ma anche che sia un bravo ragazzo. Ha attorno a sé molte persone che lo seguono, compresi compagni, presidente e dirigenza, affinché il suo comportamento sia sempre corretto".

Del Bosque ha infine evidenziato l’importanza di ambizioni concrete per la selezione attuale: "Questa Spagna deve avere serie aspirazioni di vincere titoli. Per certi versi potrebbero anche superare la nostra generazione, perché si tratta di due squadre totalmente diverse".