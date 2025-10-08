Mondiale Under 20, Messico e Spagna ai quarti: tornano a casa Cile e Ucraina
Nelle due gare che hanno inaugurato i Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Cile, il Messico ha travolto il Cile padrone di casa con un netto 4-1, mentre la Spagna ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 contro l'Ucraina, grazie a un'ottima prestazione difensiva. Questi i risultati e le gare che mancano al completamento del programma:
OTTAVI DI FINALE
Martedì 7 ottobre
Cile - Messico 1-4
Ucraina - Spagna 0-1
Mercoledì 8 ottobre
21.30 Argentina - Nigeria
21.30 Colombia - Sudafrica
Giovedì 9 ottobre
1.00 Paraguay - Norvegia
1.00 Giappone - Francia
21.30 USA - Italia
Venerdì 10 ottobre
1.00 Marocco - Corea del Sud
