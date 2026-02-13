Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Bologna (Domenica 15 febbraio, ore 18.00, arbitra Fourneau, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Torino

Baroni recupera pezzi importanti, per la gara del suo Toro contro il Bologna tornano Prati e Vlasic dalla squalifica: entrambi puntano una maglia da titolare, la mediana potrebbe essere completata da Casadei. In attacco si candidano Adams e Simeone, sulle corsie laterali mancherà Obrador e il tecnico ha aperto un ballottaggio a tre tra Pedersen, Aboukhlal e Lazaro. In difesa, invece, è ancora indisponibile Ismajli, così ci sarà la conferma del terzetto Marianucci-Maripan-Coco davanti al portiere Paleari. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva il Bologna

In casa Bologna, in un periodo in cui la legge di Murphy la sta facendo da padrone, con nulla o quasi che va per il verso giusto (sconfitta in finale di Supercoppa Italiana, fuori dalla Coppa Italia, meno undici dal sesto posto del Como), la formazione di Vincenzo Italiano proverà a rimettersi in carreggiata a Torino. In porta ci sarà Skorupski, alla ricerca di continuità di rendimento dopo il rientro dall’infortunio. In difesa con Lykogiannis fermo ai box, Miranda sarà costretto agli straordinari tra campionato ed Europa. Dall’altra parte potrebbe esserci una nuova chance per Joao Mario visto il momento di appannamento di Zortea. Sospiro di sollievo per Lucumì, sostituito con la Lazio: solo crampi e dunque sarà a disposizione. Italiano valuterà la sua condizione prima di decidere se schierarlo dato che l’obiettivo primario è averlo a Bergen. Non rientrerà invece Heggem, che dovrebbe continuare a lavorare a parte ed essere rivalutato all’inizio della prossima settimana. Il norvegese è in forte dubbio: Casale o Vitik al suo posto, ma occhio anche alla sorpresa Helland. In mediana al fianco di Freuler dovrebbe esserci Moro (ballottaggio aperto con Ferguson). Sulla trequarti - visto un Odgaard non brillantissimo - potrebbe fare il suo esordio da titolare Sohm, con Rowe e Bernardeschi sugli esterni. Davanti resta difficile ipotizzare un Castro ad oltranza e dunque tutto dipenderà con chi Italiano vorrà affrontare il Brann in Europa League: con l’argentino in formissima e fresco di rinnovo o con la conferma di Dallinga, schierato come da tradizione nelle notti europee? Da questa decisione verrà fuori il centravanti di Torino. (da Bologna, Leonardo Nevischi)