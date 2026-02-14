Torino, Baroni: "Bologna squadra forte con un allenatore che fa un calcio internazionale"

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Bologna in programma domani sera alle 18 allo stadio "Grande Torino": "E' una squadra forte con un allenatore che fa un calcio internazionale - ha sottolineato il mister granata -. A volte capitano i momenti di difficoltà più di risultati che di gioco, so ciò che metteranno in campo e servirà una gara di alto spessore dal punto di vista fisico, tecnico e tattico. Occorre una partita di grande livello".

Torna Prati dalla squalifica: lo vede meglio da regista o da mezzala? E domani può sostituire Ilkhan?

"Devo ancora decidere. Sono due giocatori simili ma diversi: Prati è più mediano, lo abbiamo apprezzato per come è entrato nel gruppo e ha dato subito grande disponibilità come dedizione e dal punto di vista tattico. Valuterò, andranno in campo entrambi perché magari uno parte e l'altro subentra".

Toro e Bologna hanno fatto tanti cambi: quanto contano?

"Sono un valore aggiunto, ti permettono di incrementare le risorse nei momenti più importanti delle partite. La mia attenzione è rivolta anche a chi non parte, è un qualcosa che ricordo sempre alla squadra: si entra nei momenti più importanti".

