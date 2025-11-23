Como, i convocati di Fabregas per il Torino: out Diao, Sergi Roberto, Dossena e Goldaniga

Niente di anomalo rispetto agli indisponibili previsti, quali Diao, Sergi Roberto, Dossena e Goldaniga. Di seguito la lista dei convocati del Como di mister Cesc Fabregas per la sfida in programma domani allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Toro, valida per il dodicesimo turno di Serie A (fischio d'inizio alle 18.30):

Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.

Difensori: Kempf, Alex Valle, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.

Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha.

Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Cerri.

Come arriva il Como

Riprende il campionato e il Como deve subito rifarsi dal pari scarno col Cagliari. A Torino però, Fabregas non avrà Diao, infortunato e fuori per le prossime due gare. Al suo posto riecco Jesus Rodriguez titolare con Nico Paz sulla trequarti, Addai invece si candida per un posto dal 1’ anche se Kuhn scalpita. Morata è in balia di un momento di magra dal punto di vista realizzativo, ma Douvikas parte dietro di lui. Linea mediana con Perrone intoccabile, ballottaggio Caqueret-Da Cunha ma il francese è in pole. La coppia Ramon-Diego Carlos confermata, sui binari laterali dubbio a destra: duello aperto tra Smolcic e Vojvoda, anche se il croato ha un pizzico di vantaggio. A sinistra, invece, ci sarà Valle. (da Como, Yvonne Alessandro)