Torino, Baroni: "Il Como è già una grande squadra, sono andati oltre l'obiettivo iniziale"

Alla vigilia della partita contro il Como, l'allenatore del Torino Marco Baroni si è soffermato anche sul progetto lariano, intervenendo in conferenza stampa: "Sta portando avanti un progetto con Fabregas, l'anno scorso sono andati oltre all'obiettivo iniziale e hanno fatto grandi investimenti. Dobbiamo pensare di giocare contro una grande squadra, hanno potenziale tecnico e un allenatore molto bravo. Le difficoltà sono nella prestazione: so la prestazione che faranno loro, noi dovremo essere all'altezza con una gara di pressione, dedizione e palleggio. Devi togliere loro il pallone e non ridarlo subito"

Chi gioca tra Paleari e Israel?

"Appena ci siamo rivisti, ho parlato con loro e con Popa. Sono stato chiaro: devono lavorare per mettermi in difficoltà. Paleari ha fatto prestazioni per meritarsi la conferma, non mi piace parlare di gerarchie perché sarebbe una mancanza di rispetto per tutti e tre. Israel sta facendo un percorso di crescita e lavoro duro, siamo stati contenti che sia rimasto qui durante la pausa e ha bisogno di allenamenti. In questo momento, Paleari sarà della partita"

Chi ci sarà a sinistra?

"Nkounkou sta bene, ha lavorato duro per ritrovare ciò che gli abbiamo chiesto: attenzione e continuità nella partita. Lazaro è un giocatore di affidabilità, può fare il quinto su entrambi i lati. In questo momento è rientrato Biraghi, sta bene anche lui. Ho scelta, vedremo: è probabile che possa essere riconfermato Lazaro, oggi vedrò nell'ultimo allenamento"