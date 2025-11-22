Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Como (Lunedì 24 novembre, ore 18.30, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Torino

Baroni ha perso Simeone durante la sosta, ora il Torino è pronto al passare al tandem Ngonge-Adams in attacco. Il Cholito non è l’unico infortunato, anche Ilic è costretto allo stop per problemi al ginocchio: la regia tornerà così ad Asllani, con Casadei e Vlasic come mezzali e sulle corsie Pedersen a destra con il ballottaggio Lazaro-Nkounkou a sinistra. In difesa, invece, verrà confermato il terzetto che ha blindato la porta nel derby contro la Juve, con Maripan a guidare la linea tra Ismajli e Coco. Infine, la sfida tra i pali: Israel è tornato pienamente a disposizione, ma Baroni è orientato a confermare Paleari che si è meritato il posto con grandi prestazioni nelle ultime quattro giornate. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva il Como

Riprende il campionato e il Como deve subito rifarsi dal pari scarno col Cagliari. A Torino però, Fabregas non avrà Diao, infortunato e fuori per le prossime due gare. Al suo posto riecco Jesus Rodriguez titolare con Nico Paz sulla trequarti, Addai invece si candida per un posto dal 1’ anche se Kuhn scalpita. Morata è in balia di un momento di magra dal punto di vista realizzativo, ma Douvikas parte dietro di lui. Linea mediana con Perrone intoccabile, ballottaggio Caqueret-Da Cunha ma il francese è in pole. La coppia Ramon-Diego Carlos confermata, sui binari laterali dubbio a destra: duello aperto tra Smolcic e Vojvoda, anche se il croato ha un pizzico di vantaggio. A sinistra, invece, ci sarà Valle. (da Como, Yvonne Alessandro)