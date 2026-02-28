Lazio, Maldini resta a Roma per un problema alla caviglia. Le ultime in vista del Torino
Non vuole fare calcoli Maurizio Sarri che - nonostante l’impegno di Coppa Italia di mercoledì - a Torino si presenterà con la formazione migliore. Il tecnico toscano non recupera Gila e Basic, che sperano di rientrare mercoledì per la sfida con l’Atalanta. In difesa dovrebbe essere confermata la coppia di Cagliari con Provstgaard al fianco di Romagnoli davanti a Provedel, mentre sulle fasce Tavares è avanti su Pellegrini con Marusic sicuro della titolarità a destra. Viaggia verso la conferma Belahyane dopo la buona prova di Cagliari, con Cataldi e Taylor a completare il centrocampo. Davanti Cancellieri prova a strappare una maglia da titolare su Isaksen a destra, anche se il danese rimane avanti nel ballottaggio. Sicuro della titolarità Zaccagni a sinistra, mentre al centro Ratkov è in vantaggio su Noslin per prendere il posto di Maldini, rimasto a Roma per un problema alla caviglia.
Questi i convocati della Lazio (gli indisponibili, ricordiamo, sono Basic, Gila, Hysaj, Maldini, Pedro e Rovella):
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Ratkov, Zaccagni.
Questa la probabile formazione della Lazio, schierata con il consueto 4-3-3: Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni.