Torino-Lazio, le probabili formazioni: D'Aversa all'esordio punta sul tandem Simeone-Zapata

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Lazio (Domenica 1 marzo, ore 18.00, arbitra Abisso, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Torino

D'Aversa inizierà la sua avventura al Torino confermando il 3-5-2 come modulo di partenza e Paleari in porta. In difesa può puntare sui due giocatori avuti a Empoli, Marianucci e Ismajli, con Coco e Maripan in ballottaggio per l’ultimo posto nella retroguardia. A centrocampo mancherà Ilkhan e in regia toccherà a Prati, come mezzali ci saranno sicuramente Vlasic e probabilmente Casadei, in leggero vantaggio su Gineitis. Obrador giocherà a sinistra mentre Lazaro e Pedersen si contendono il posto sulla destra, in attacco non ci sarà Adams e D’Aversa è orientato ad affidarsi al tandem Simeone-Zapata. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva la Lazio

Non vuole fare calcoli Maurizio Sarri e nonostante l’impegno di Coppa Italia mercoledì a Torino si presenterà con la formazione migliore. Il tecnico toscano non recupera Gila e Basic, che sperano di rientrare mercoledì per la sfida con l’Atalanta. In difesa dovrebbe essere confermata la coppia di Cagliari con Provstgaard al fianco di Romagnoli davanti a Provedel, mentre sulle fasce Tavares è avanti su Pellegrini con Marusic sicuro della titolarità a destra. Viaggia verso la conferma Belahyane dopo la buona prova di Cagliari, con Cataldi e Taylor a completare il centrocampo. Davanti Cancellieri prova a strappare una maglia da titolare su Isaksen a destra, sicuro della titolarità Zaccagni a sinistra mentre al centro uno tra Ratkov e Noslin potrebbe spuntarla su Maldini, che però rimane favorito come terminale offensivo. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)