Ecco il primo Torino di D'Aversa: "3-5-2, Adams c'è, Vlasic può fare tutti i ruoli"

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida alla Lazio il nuovo tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, ha lasciato qualche indizio su come sarà la sua squadra alle prime uscite.

Notizie dall'infermeria?

"Adams sarà convocato: ieri ha fatto una parte con la squadra, anche oggi ha fatto tutto l'allenamento. Per il minutaggio, faremo valutazioni con lo staff: non possiamo permetterci ricadute".

Con che modulo giocherà?

"A gennaio è stato un fatto un mercato con il ds che ha dichiarato di voler andare avanti con il 3-5-2. Con il tempo, a me interessa l'interpretazione. Il sistema di gioco lo determinano i giocatori e gli avversari, dipende da tanti fattori. Nel calcio moderno, quando hai la palla oppure quando non ce l'hai, puoi ritrovarti a difendere a quattro. Cambiare concetti in una settimana non è semplice, ma bisogna continuare sugli aspetti positivi e migliorare quelli negativi".

Cosa possiamo aspettarci a centrocampo? Gineitis, Casadei o qualcosa di diverso?

"Vlasic è un giocatore completo, l'ho visto nelle gare contro la Roma. Quando fai la formazioni, ragioni anche sulla completezza e su cosa possa portarci vantaggi. Casadei è bravo negli inserimenti, Prati nel fraseggio, poi si sono giocatori completi come Vlasic che può fare tutti i ruoli. E anche Anjorin, l'anno scorso, in un sistema con due mediani e due trequartisti poteva fare entrambe le cose. Ogni allenatore deve mettere un giocatore nelle condizioni per esprimersi al meglio"-