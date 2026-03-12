Inter, il punto dall'infermeria. Iran out dal Mondiale, parla Trump: le top news delle 18

Seduta mattutina per l'Inter di Cristian Chivu in vista della sfida contro l'Atalanta in programma sabato 14 marzo alle ore 15. Dopo il rientro di ieri in gruppo di Marcus Thuram post influenza, nella giornata di oggi non sono da segnalare sostanziali novità. Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu hanno lavorato a parte proseguendo parallelamente i propri programmi di recupero dagli infortuni. Ancora a parte anche Alessandro Bastoni dopo l'infortunio rimediato nel derby, col difensore che sarà comunque rivalutato nella giornata di domani con buone possibilità di recupero per il match con la Dea.

Soltanto ieri Gianni Infantino, presidente della FIFA, aveva ringraziato Donald Trump per le garanzie date in merito all’accoglienza nei confronti della nazionale di calcio dell'Iran in vista dei prossimi Mondiali. Un messaggio al quale era seguita una replica indiretta del ministro dello Sport iraniano Ahmad Donjamali: “Ci sono zero possibilità”. Oggi, invece, arrivano nuove dichiarazioni da parte dello stesso, presidente degli Stati Uniti, attraverso il suo account ufficiale su Truth Social, il social network da lui fondato nel 2022: "La nazionale di calcio dell’Iran è la benvenuta alla Coppa del Mondo, ma penso che non sia davvero appropriato che siano qui, per la loro vita e la loro sicurezza. Grazie per la vostra attenzione alla questione". Di fatto, Trump mette la parola fine alla possibilità di una partecipazione dell’Iran ai prossimi Mondiali.

"Nell'arco di un campionato, ci sono 4 o 5 gare che lo indirizzano. Domani è una di queste: il Parma ha dimostrato di saper fare tanti punti in trasferta, siamo consapevoli delle difficoltà ma dobbiamo avere la mentalità per vincerla". Parla così Roberto D'Aversa, alla vigilia della sfida che aprirà la 29^ giornata di Serie A tra il suo Torino e il Parma. "Il Parma ha sempre fatto sì che le squadre di casa non mettessero in campo le loro migliori prestazioni - ha sottolineato D'Aversa in conferenza stampa -. Hanno vinto contro il Milan a San Siro, ma noi ragioniamo sulla nostra squadra: è una squadra importante, bisogna essere puliti tecnicamente e non avere fretta nelle scelte ma ragionare per cercare dei vantaggi, portando in campo ciò che si è preparato. L'aspetto tattico dà una mano, ma la differenza è l'interpretazione da parte dei giocatori".

Alla vigilia della gara contro il Torino, ha parlato anche il tecnico del Parma Carlos Cuesta, esaminando così i pericoli della sfida ai granata di D'Aversa in conferenza stampa, senza fissare nuovi obiettivi di classifica come il 10° posto: "L'obiettivo più grande è sfruttare ogni giorno al massimo. Questo porta a raggiungere gli obiettivi. Dare il massimo ogni giorno per portare i punti a casa. Ci concentriamo su di noi (qui la conferenza stampa integrale)".