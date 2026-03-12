Come sta Adams? D'Aversa non si sbottona: "Non ha 90', ma non è detto che non parta titolare"

"Contro il Parma è un primo match ball per avvicinarci alla salvezza". Parla così Roberto D'Aversa, alla vigilia della sfida che aprirà la 29^ giornata di Serie A tra il suo Torino e il Parma. Ci sono diversi dubbi di formazione, con lo sesso allenatore granata che fa il punto in conferenza stampa: "Come sta Adams? Per caratteristiche, è molto tecnico e magari potrebbe risolvere una gara come quella di domani. Non ha 90 minuti, ma non è detto che non parta titolare perché in una partita ci sono più partite. La mia scelta non dipende solo dal fatto che non abbia i 90 minuti"

Nkounkou e Njie come stanno?

"Il primo ha avuto un fastidio ma si è allenato regolarmente. A Napoli tutta la squadra ha fatto una prestazione al di sotto rispetto alla Lazio, ma il Napoli è molto forte: abbiamo avuto anche le occasioni per pareggiare. I due sono giocatori diversi, Njie è un attacco esterno da giocare a piede invertito"

Come vede Casadei?

"Deve trovare una continuità. A Napoli ha fatto gol, ma nella situazione del secondo gol poteva fare meglio. Quando capirà di avere qualità importanti, dovrà trovare continuità anche durante il lavoro settimanale. Ha avuto qualche problema fisico"

Marianucci e Maripan come stanno?

"Non ci sono gerarchie. Nelle mie prime due gare hanno giocato gli stessi tre, ma tra quelli che stanno crescendo ci sono anche Marianucci e Maripan. Per domani, ho tanti dubbi di formazione: non ci sono gerarchie, l'allenatore ha una forma di rispetto nei confronti di giocatori vedendo cosa fanno in settimana. A differenze delle altre partite, ho tanti dubbi ed è merito dei giocatori"

Come vede Anjorin?

"In settimana ha perso la nonna, ma è rimasto qui e si è allenato con continuità. Nel giro di due settimane, è uno di quelli che è cresciuto esponenzialmente e sto iniziando a vedere l'Anjorin dell'anno scorso a Empoli"

Lazaro verrà confermato?

"Io valuto. Non posso ragionare su ciò che è stato prima, valutando Lazio, Napoli e lavoro settimanale magari c'è qualche cambiamento. Ma non mi piace parlare del singolo, il singolo si esalta se la squadra gioca da squadra. Se il Toro ha 30 punti, significa che non sempre è accaduto. Dobbiamo scendere in campo da squadra e così verra esaltato il singolo. Non ci sono gerarchie fisse, bisogna fare delle scelte"

Oltre ad Aboukhlal ci sono indisponibili?

"Solo lui. Poi piccoli problemini gestibili"