Torino, D'Aversa ritrova il Parma: "È stato il mio miglior periodo, ma non c'è spazio per le emozioni"

"Nell'arco di un campionato, ci sono 4 o 5 gare che lo indirizzano. Domani è una di queste: il Parma ha dimostrato di saper fare tanti punti in trasferta, siamo consapevoli delle difficoltà ma dobbiamo avere la mentalità per vincerla". Parla così Roberto D'Aversa, alla vigilia della sfida che aprirà la 29^ giornata di Serie A tra il suo Torino e il Parma.

"Il Parma ha sempre fatto sì che le squadre di casa non mettessero in campo le loro migliori prestazioni - ha sottolineato D'Aversa in conferenza stampa -. Hanno vinto contro il Milan a San Siro, ma noi ragioniamo sulla nostra squadra: è una squadra importante, bisogna essere puliti tecnicamente e non avere fretta nelle scelte ma ragionare per cercare dei vantaggi, portando in campo ciò che si è preparato. L'aspetto tattico dà una mano, ma la differenza è l'interpretazione da parte dei giocatori"

Quali ricorda si porta dall'esperienza di Parma?

"E' stato il mio miglior periodo, ma non c'è spazio per le emozioni: faremo di tutto per ottenere il risultato"

Cuesta ha detto che vi siete parlati e che vi siete incontrati a Coverciano

"Non è fortuna se per tante volte non avrebbero meritato risultato pieno ma l'hanno ottenuta. Ha plasmato la squadra per ottenere i risultati con il minimo sforzo. Ci siamo conosciuti"