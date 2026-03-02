Udinese, Buksa: "Sono venuto qua per giocare, ma con uno come Davis non è facile..."
TUTTO mercato WEB
Nel largo successo per 3-0 dell'Udinese sulla Fiorentina c'è stato spazio anche per la rete di Adam Buksa, attaccante entrato nel finale di gara e autore del definitivo 3-0 friulano. Queste le sue parole a Sky Sport:
"Sono stato infortunato 6 settimane, sono felice di aver segnato e soprattutto di aver vinto questa partita, ci serviva soprattutto in casa e siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto".
Si aspettava di più da se stesso in questa stagione?
"Sì, sono arrivato qua per giocare e segnare, ma quando hai un compagno come Davis non è così semplice. Giochiamo tutti per l'Udinese, non importa chi gioca, basta che la squadra vinca".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
2 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
La sportività di Joronen non passa inosservata. Il Pescara lo elogia: "Questo è il calcio che ci piace"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile