Udinese, Buksa: "Sono venuto qua per giocare, ma con uno come Davis non è facile..."

Nel largo successo per 3-0 dell'Udinese sulla Fiorentina c'è stato spazio anche per la rete di Adam Buksa, attaccante entrato nel finale di gara e autore del definitivo 3-0 friulano. Queste le sue parole a Sky Sport:

"Sono stato infortunato 6 settimane, sono felice di aver segnato e soprattutto di aver vinto questa partita, ci serviva soprattutto in casa e siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto".

Si aspettava di più da se stesso in questa stagione?

"Sì, sono arrivato qua per giocare e segnare, ma quando hai un compagno come Davis non è così semplice. Giochiamo tutti per l'Udinese, non importa chi gioca, basta che la squadra vinca".