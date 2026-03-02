Live TMW Udinese, Runjaic: "Questa gara può indirizzarci in classifica, i ragazzi hanno dato tutto"

23.20 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro la Fiorentina nella ventisettesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.40 - Inizia la conferenza stampa.

Dal punto di vista tattico la ricetta è stata vincente, con una squadra che ha lottato fino all'ultimo. Kabasele ci ha parlato dei due giorni di ritiro:

"Grazie per le parole, io forse non ho visto una partita così eccellente. Comunque è stata una buona prestazione, c'è stata intensità e c'è stata energia. Abbiamo vinto molti duelli, abbiamo giocato in maniera compatta, hanno dato tutto i ragazzi. La Fiorentina a gennaio si è mossa parecchio sul mercato immettendo giocatori nuovi, abbiamo studiato l'avversario e sapevamo quanto l'avversario fosse ostico. All'andata abbiamo perso 5-1 e dopo quella gara hanno cominciato a fare punti. Volevamo ripartire dopo le tre sconfitte. Nelle ultime giornate non abbiamo giocato per forza peggio degli avversari, ma non siamo riusciti a fare punti. Oggi invece ci siamo riusciti, la classifica è buona e fa sempre bene ottenere punti. La lotta per la parte sinistra della classifica è molto interessante, con tante squadre che salgono e scendono. Facendo un paragone rispetto alla scorsa stagione la classifica è ancora più difficile, ci sono squadre che lottano per posizioni simili, anche tra le piccole. La gara di oggi poteva indirizzarci da una parte o dall'altra della classifica. Siamo riusciti a vincere, i ragazzi hanno dato tutto e sono felice per squadra e tifosi".

Solet è fondamentale per la squadra, ma oggi senza la squadra è stata perfetta:

"C'è da dire che Kabasele sta diventando un ragazzo sempre più importante per questa squadra e questo gruppo. Oggi siamo riusciti a vincere tanti duelli, ci sono giovani come Kristensen e Bertola che stanno crescendo bene, hanno fatto una buona partita. Bertola altre volte ha fatto prestazioni meno buone, veniva dalla B e sta imparando. Kristensen è al terzo anno qui, veniva da infortuni, ha giocato oggi in maniera molto seria. I ragazzi sono stati molto attenti, una sicurezza dovuta anche all'aiuto del centrocampo, abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo attuato quanto preparato in fase difensiva. Bisogna dare continuità, questo è l'obiettivo. Solet è un difensore fuori dalla norma, un giocatore che deve migliorare anche in difesa sotto certi aspetti, in passato abbiamo commesso degli errori, oggi no e questo ha fatto la differenza".

Buksa è andato in gol, cosa gli manca per avere più minuti?

"Sono molto contento per lui e per il gol. Anche lui chiaramente vorrebbe spazio, purtroppo vive una stagione con degli infortuni, è partito prendendo una brutta botta al volto e giocando con la mascherina. In un campionato già difficile come la Serie A ha avuto poco tempo per trovare il giusto ritmo. Inoltre Davis e Zaniolo stanno facendo molto bene. Quindi non ha avuto molti minuti, non è ottimale a livello mentale, ma nel calcio professionistico può accadere. Il gol di oggi però è nelle sue corde, ha lottato nei duelli, ha perso la prima palla appena entrato e ovviamente i tifosi da un giocatore esperto come Buksa si aspettano che un ragazzo così tenga il pallone, è un giocatore della nazionale. Anche lui si aspetta di più da se stesso. L'ho visto oggi anche dal linguaggio del corpo che non era soddisfatto di come stava giocando, spero che anche grazie a questo gol possa crescere, può darci tanto. Gioca per la Polonia e questo ci dice tanto sulle sue qualità, per un attaccante non è facile giocare in Serie A e lui si sta integrando, gioca comunque nell'Udinese, non nell'Inter. Anche lui deve migliorarsi e lo sa, è ambizioso. Davis ha fatto una bella gara, sappiamo che può soffrire di qualche acciacco, anche Zaniolo ancora non è al top. Stanno rientrando e davanti abbiamo scelto, questo è positivo, io stesso spingo Buksa e sono positivo affinchè riesca a fare ancora qualche gol".

23:51 - Finisce la conferenza stampa.