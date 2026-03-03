Udinese, Runjaic: "Davis fondamentale. E stasera non era neanche al 100%"
Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato a Sky Sport dopo il largo successo sulla Fiorentina per 3-0: "La vittoria è stata molto importante. Abbiamo giocato una gara seria e non era semplice dopo un periodo così difficile. Ho visto energia e passione, combattendo fino all'ultimo minuto".
Quanto è importante un giocatore come Davis?
Un giocatore importantissimo, in questa stagione sta rendendo ad un livello diverso quando sta bene. Sono felice che sia tornato, anche se stasera non era neppure al 100%. E' stato un bellissimo lunedì sera".
Editoriale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
