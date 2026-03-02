Oggi in TV, si chiude la 27ª di A: dove vedere Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina
TUTTO mercato WEB
Si chiude la 27ª giornata di Serie A, due le gare in programma: alle 18.30 Pisa-Bologna, alle 20.45 Udinese-Fiorentina.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, lunedì 2 marzo
18.30 Pisa-Bologna (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.30 Cordoba-Andorra (Segunda Division) - DAZN
20.45 Udinese-Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Real Madrid-Getafe (Liga) - DAZN
21.15 Gil Vicente-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
Le più lette
1 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"