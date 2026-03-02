Fiorentina, gli incroci di Serie A sono un regalo: a Udine un set fondamentale per la salvezza

L'occasione è di quelle da non fallire per una Fiorentina pronta questa sera a tornare in campo alla Bluenergy Arena per affrontare l'Udinese, nel match che chiuderà la 27^ giornata di Serie A. I viola hanno l'occasione di mettersi alle spalle la bruttissima figura fatta giovedì sera contro lo Jagiellonia in Conference League sfruttando il passo falso di (quasi) tutte le dirette concorrenti per la salvezza e di mettere un altro, importantissimo, mattoncino nella corsa alla risalita. Con tre punti la squadra di Vanoli aggancerebbe infatti il Genoa, battuto dall'Inter, staccando Lecce e Cremonese, rispettivamente cadute contro Como e Milan, e si porterebbe anche a -2 dal Cagliari, che al Tardini ha pareggiato contro il Parma.

Gosens ce la fa, Solomon out un mese

Per la gara a Udine, Vanoli è riuscito a recuperare in extremis Robin Gosens dopo la frattura composta dello zigomo rimediata nella gara di giovedì sera contro i polacchi. Il tedesco sarà regolarmente a disposizione, probabilmente con una maschera protettiva che andrà a tutelare il volto. Ne dovrebbe avere per circa un mese, invece Manor Solomon, uscito anzitempo contro lo Jagiellonia per una lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra. L'israeliano potrebbe tornare soltanto dopo la sosta di marzo.

Tornano i titolari

Per andare a caccia del terzo successo consecutivo in campionato, Vanoli ripartirà dal 4-1-4-1 ormai diventato suo marchio di fabbrica. A destra, senza lo squalificato Dodo, ci sarà Fortini, mentre dall’altra parte si rivedrà Parisi. Al centro pronti ad agire Pongracic e Ranieri davanti a De Gea. A centrocampo intoccabile Fagioli in cabina di regia, così come Brescianini nel ruolo di mezz’ala. A completare il reparto ci sarà ancora una volta Mandragora. I binari esterni vedranno il ritorno da titolare di Gudmundsson e l’impiego di Harrison, a supporto di Moise Kean unica punta.