Udinese-Roma, le probabili formazioni: Dybala out, c'è Pellegrini con Soule e Malen

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Roma (Lunedì 2 febbraio, ore 20.45, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara alla sfida contro la Roma e lo fa con un altro pezzo in meno. Si tratta ovviamente di Zanoli, la cui stagione è terminata in anticipo dopo l’infortunio al crociato. Kosta Runjaic dovrà quindi calcolare anche questa nuova assenza per pensare al suo scacchiere. Si va verso una possibile riconferma del 3-4-2-1 visto a Verona con Okoye in porta, davanti a lui Solet, Kristensen e Bertola. Sulle fasce Ehizibue e Zemura, con al centro Miller e Karlstrom. Atta ed Ekkelenkamp andranno a supporto di Davis. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva la Roma

Dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di Europa League con un turnover ragionato, Gasperini è pronto a riproporre l’undici migliore, compatibilmente con le condizioni fisiche dei singoli. Tra i pali tornerà Svilar, punto fermo nelle gerarchie, dietro a una linea difensiva a tre composta da Mancini, Ndicka e Ghilardi. Hermoso, ormai recuperato, dovrebbe rientrare tra i convocati, aumentando le opzioni a disposizione del tecnico, ma attenzione anche a Ziolkowski dopo il gol decisivo ad Atene. A centrocampo si va verso la conferma di Celik e Wesley sugli esterni, chiamati a garantire spinta e copertura, mentre in mezzo al campo la coppia El Aynaoui-Cristante assicura equilibrio, fisicità e gestione dei ritmi in attesa del recupero di Koné. Il reparto offensivo resta quello più in difficoltà. Dybala dovrà dare forfait a causa di un’infiammazione della capsula laterale del ginocchio sinistro: pronto Pellegrini a prenderne il posto. Al suo fianco Soulé agirà a supporto dell’unica punta Malen. (da Roma, Marco Campanella)