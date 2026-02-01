"Goglichidze è andato via". Runjaic in conferenza stampa svela l'addio all'Udinese

Domani l'Udinese ospita la Roma per la partita valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie A, e l'occasione è stata buona per l'allenatore dei bianconeri, Kosta Runjaic, per presentare la sfida in conferenza stampa.

Tra i passaggi dell'intervento introduttivo alla partita di domani da parte di mister Runjaic, si ritrova anche un punto della situazione a proposito dei tanti indisponibili con i quali deve fare i conti, sia per gli infortuni che per le situazioni di mercato. E ha finito per svelare una notizia di mercato in anteprima.

Ha detto infatti Runjaic nella conferenza stampa di oggi: "Buksa è in riabilitazione, ci vorrà ancora un po', non è sempre semplice trattare un problema al polpaccio. Non ci sono tempistiche precise per lui ma sta migliorando. Kamara non ci sarà contro la Roma così come Rui Modesto. Zanoli sarà fuori, mentre Lovric e Goglichidze sono andati via, la rosa sarà corta anche per questo. Abbiamo dato anche la possibilità a chi ha giocato meno di trovare più minuti altrove e in questo momento siamo un po' corti. Zaniolo sta migliorando più del previsto, potrebbe già esserci domani, poi con quanti minuti è difficile dirlo, ma sarebbe un bel segnale averlo già con noi tra spogliatoi e panchina".

Per rileggere le parole di Runjaic in conferenza stampa pre-Roma, clicca qui