Udinese, summit in corso per definire l'operazione Mlacic: accordo fino al 2031 con opzione
L'Udinese sta sistemando gli ultimi dettagli con l'entourage di Branimir Mlacic. Dopo essere stato vicino al trasferimento all'Inter, il difensore classe 2007 sembra ormai a un passo dal vestirsi di bianco e di nero. Secondo quanto raccolto da TMW, è infatti in corso proprio in questo momento un summit per definire l'operazione: Mlacic, in arrivo dall'Hajduk Spalato, dovrebbe firmare un contratto fino al 2031 coi friulani, con un'ulteriore stagione opzionale.
Per il talento nato a Spalato in questa stagione si contano finora 19 presenze e 2 assist tra le fila dei croati.
