Verona, l'illusione è durata solo una settimana: c'è da pensare già al futuro

Dopo un'ora di equilibrio, il Verona subisce gol al primo vero tiro in porta e lì si chiude la contesa: subita la rete di Vitinha, la squadra di Sammarco non ha saputo reagire nel modo giusto, vedendo sfumare anche solo la possibilità di mettere pressione a Cremonese e Fiorentina. Che stasera si affronteranno allo Zini. Un'illusione, quella di riaprire il discorso salvezza, durata solo qualche giorno, dopo l'inaspettato e brillante successo di Bologna.

Contro il Genoa l'approccio dei gialloblu non è stato sbagliato. Nel primo tempo la sfida è stata viva per entrambe le squadre, con il minimo sindacale concesso agli avversari. La differenza è stata che nel momento in cui serviva cambiare marcia, il Genoa ha messo un giocatore che ha segnato dopo un minuto, mentre il Verona ha pagato degli ingressi hanno inciso negativamente. Come quello di Belghali, che rientrava da un infortunio e non poteva essere al meglio. L'algerino ha perso un pallone poi scaraventato in rete da Vitinha, ma a tradire è stato soprattutto Montipò, visto che il tentativo arrivava da 25 metri ed è parso centrale.

Al termine del match nell'ambiente si respira una certa rassegnazione, segno che ormai pensare alla rimonta sia troppo anche per i più ottimisti, non certo da oggi. Giusto che a fine partita le dichiarazioni dei protagonisti ruotino attorno al fatto che manchino ancora 9 partite: giocatori e allenatore hanno l'obbligo di pensare al campo e di cercare di onorare ogni partita. Al contempo c'è chi dai piani alti si dovrà occupare fin d'ora di progettare per bene le prossime mosse.

Perché se retrocessione sarà, per risalire serviranno idee chiare e portate avanti con decisione. In panchina si darà fiducia a Sammarco o si punterà su un altro tecnico? A progettare la squadra che punterà a risalire subito in A sarà Sogliano o ci sarà una rivoluzione anche in questo senso? E in estate, che tipo di mercato ci dovremo aspettare, dopo anni di sacrifici da parte del club scaligero? Domande che troveranno risposta solo fra qualche settimana, intanto c'è un campionato da onorare fino all'ultimo per l'Hellas, che deve evitare di centrare poco invidiabili record negativi della propria storia.