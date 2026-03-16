Genoa quasi salvo, Verona quasi in B. De Rossi incontenibile: "Con la Roma non potevo esultare"

La sfida salvezza del Bentegodi se la aggiudica il Genoa, che passa a Verona grazie a un gran gol di Vitinha ed al bis di testa di Ostigard. Un risultato (0-2) che sa di verdetto per entrambe le squadre. Da un lato gli scaligeri vedono sfumare il tentativo di riaccendere la speranza per l'impresa impossibile; dall'altro la squadra di De Rossi, raggiungendo quota 33, si porta in una zona decisamente più al riparo dalle brutte sorprese nel rush finale della lotta salvezza.

Equilibrio nel primo tempo: un'occasione per parte

L'inizio del match è gradevole e vivo. Subito un brivido per il Genoa dopo tre minuti: il cross di Akpa-Akpro beffa Bijlow, ma si infrange sulla traversa. Il Genoa risponde con la sponda di Messias per Ekuban, il cui destro di prima intenzione è centrale. Sui palloni alti che arrivano dalle fasce la difesa del Verona fa buona guardia, così come quella rossoblu sulle transizioni e i tentativi di cambi di gioco da parte dei veneti. Akpa-Akpro, uno dei migliori in campo in questo primo tempo, tenta un tiro al volo dal limite, che finisce alto. In pieno recupero punizione per Malinovskyi da una mattonella per lui invitante: l'ucraino manda sopra la traversa.

Harroui fuori, Sabelli spreca

Nella ripresa Sammarco inserisce Belghali (di rientro dalla ricaduta per infortunio) per Oyegoke, per avere più spinta a destra. Il Verona è pericoloso con un tiro al volo di Harroui, che però chiude il destro da dentro l'area. Risponde Sabelli, che sulla sponda di Malinovskyi si trova tutto solo, ma calcia debolmente e fuori dallo specchio. De Rossi sceglie Norton-Cuffy e Vitinha per sostituire Sabelli ed Ekuban.

Vitinha entra e segna in un minuto, raddoppia Ostigard

Al 61' si sblocca il match. Vitinha, entrato un minuto prima, difende palla sulla trequarti e scaglia un gran destro che supera Montipò. Malinovskyi subisce una botta ed esce acciaccato. La sfida è ancora aperta, Valentini di testa non inquadra il bersaglio, dal lato opposto il Genoa punge ancora in ripartenza. All'87' ecco il raddoppio: cross di Martin, Ostigard di testa fa 0-2.

Verona, Sammarco: "Non siamo stati gli stessi di Bologna"

Il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, ha commentato così la prestazione dei suoi in conferenza stampa: "Sicuramente la prestazione non è stata la stessa di Bologna, merito anche del Genoa ovviamente. Credo sia stata una partita equilibrata soprattutto nel primo tempo, quel gol ha spostato gli equilibri. Avevo chiesto più coraggio, voglia di andare in avanti. In qualche occasione l'abbiamo avuto, poi ci siamo un po' tirati indietro, anche perché loro hanno un buon palleggio e ti mettono in difficoltà. Dispiace, volevamo dare seguito alla prestazione di Bologna".

Genoa, De Rossi: "Volevo esultare da una settimana"

Così l'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi: "L'esultanza? Volevo esultare dalla settimana scorsa perché contro la Roma non potevo. Mi sono liberato. I tifosi cantano il mio nome? Sono contento, certo i risultati fanno la differenza anche su come vieni giudicato. Ma qui sto bene sia per l'amore che sento intorno, sia con i giocatori e la società. Venire qui non era facile, se fossimo stati molli il Verona poteva ribaltarci. Il Verona è una squadra viva, la vittoria che hanno fatto a Bologna può averci aiutati a mantenere l'attenzione".