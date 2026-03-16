Colpo salvezza del Genoa. Il Secolo XIX: "Saetta di Vitinha, incornata di Ostigard"
Il Genoa espugna il Bentegodi e compie un passo pesantissimo verso la salvezza. Il Secolo XIX racconta il successo per 2-0 dei rossoblù sul campo del Verona, maturato nella ripresa con un uno-due firmato da Vitinha e Leo Ostigard, che permette alla squadra di Daniele De Rossi di allungare sulla zona retrocessione.
Dopo un primo tempo con poche emozioni e diversi errori da entrambe le parti, la gara cambia volto nella seconda frazione. L’ingresso di Vitinha dà energia all’attacco del Grifone e il portoghese sblocca la partita con un gran destro dalla distanza che sorprende Lorenzo Montipò. Da lì in poi il Genoa prende il controllo del match mentre l’Hellas Verona fatica a reagire.
A chiudere i conti ci pensa Ostigard, che trova il raddoppio con uno dei suoi marchi di fabbrica: il colpo di testa su palla inattiva, il quarto gol stagionale per il difensore norvegese. Tre punti che rafforzano la rimonta della squadra di De Rossi in classifica e avvicinano in maniera concreta l’obiettivo della permanenza in Serie A.
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