Dybala scalpita per la Juve, Gosens con la maschera, blindato Egharevba: le top news delle 18

Buone notizie per la Roma: nella seduta mattutina agli ordini di Gian Piero Gasperini, Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo e si candida per una maglia da titolare nella sfida contro la Juventus di domenica sera. Intanto dall’urna di Nyon è arrivato il verdetto europeo: agli ottavi di Europa League sarà derby italiano contro il Bologna. Al Dall’Ara, però, i giallorossi non avranno il sostegno dei propri tifos: il divieto di trasferta imposto dal Viminale ai residenti del Comune di Roma resta valido anche in ambito UEFA. Diverso sarebbe stato in caso di sorteggio con il Genk, trasferta per la quale non sarebbero scattate restrizioni.

Giornata complicata in casa Fiorentina. La sconfitta contro lo Jagiellonia, pur valsa il pass per gli ottavi di Conference League, ha lasciato strascichi pesanti. Oltre a Lezzerini e Solomon, si è fermato anche Robin Gosens. Gli esami hanno evidenziato una duplice frattura composta al seno mascellare destro e alla parete orbitaria laterale destra: nessun intervento chirurgico necessario, ma il tedesco dovrà utilizzare una protezione adeguata per proseguire l’attività.

Infine, futuro blindato in casa Hellas Verona. Il club ha ufficializzato il primo contratto da professionista per Fortune Egharevba, attaccante classe 2010 e protagonista con l’Italia Under 16. Legato agli scaligeri fino al 2029, il giovane talento ha dichiarato: "Sono molto contento della fiducia che il Club mi ha dato. Per un ragazzo come me di Verona rappresentare la squadra della propria città è un privilegio e un dovere che voglio continuare ad onorare al meglio".