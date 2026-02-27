Verona, i convocati di Sammarco per il Napoli: rientrano Gagliardini e Valentini, out Lovric
Rientrano Gagliardini e Valentini, insieme ad Akpa-Akpro, che era squalificato. Non ce la fa Lovric. Out come precedentemente annunciato Belghali, Lirola, Bernede, oltre a Serdar, più gli squalificati Al-Musrati e Orban. Di seguito i convocati dell'Hellas Verona per la gara casalinga di domani, in programma alle ore 18, contro il Napoli:
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.
Difensori: Oyegoke, Frese, Edmundsson, Valentini, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Bella-Kotchap, Fallou, De Battisti.
Centrocampisti: Suslov, Gagliardini, Harroui, Akpa-Akpro, Niasse.
Attaccanti: Sarr, Bowie, Mosquera, Isaac, Vermesan.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
