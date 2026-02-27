Dietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza
La prudenza guida le scelte del Napoli alla vigilia della trasferta di Verona. Secondo quanto raccolto da TMW, Frank Zambo Anguissa non sarà inserito nella lista dei convocati per la gara del Bentegodi. Mister Antonio Conte ha preferito non rischiare il centrocampista camerunense, fermo dallo scorso novembre a causa di una lesione di alto grado al bicipite femorale.
Nonostante la partecipazione all’allenamento congiunto contro il Giugliano, durante il quale il giocatore aveva mostrato segnali positivi, lo staff tecnico ha ritenuto ancora troppo presto il rientro in una partita ufficiale. La linea è chiara: evitare qualsiasi forzatura che possa compromettere il pieno recupero e scongiurare eventuali ricadute.
Resta quindi ampia la lista degli indisponibili. Oltre ad Anguissa, non prenderanno parte alla sfida contro l’Hellas Verona anche Scott McTominay, Giovanni Di Lorenzo, David Neres, Amir Rrahmani e Kevin De Bruyne. Un quadro che obbligherà Conte a rivedere uomini e soluzioni in vista di un appuntamento delicato in campionato.
