Atalanta con la Juve, L'Eco di Bergamo: "In palio un posto nelle semifinali"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, con questo titolo presente in taglio basso: "Atalanta con la Juve: in palio un posto nelle semifinali". Nerazzurri in campo questa sera, con l'obiettivo di passare il turno. La vincente affronterà colei che uscirà vincitrice dal confronto tra Bologna e Lazio.

Palladino alla vigilia: "E' una partita affascinante contro una squadra forte, in salute, che gioca bene a calcio e che ha un bravissimo allenatore. Per noi è una partita importante perché teniamo a questa competizione e ad andare avanti, vogliamo giocarcela ed essere competitivi provando a passare il turno nel nostro stadio".