Atalanta con la Juve, L'Eco di Bergamo: "In palio un posto nelle semifinali"
TUTTO mercato WEB
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, con questo titolo presente in taglio basso: "Atalanta con la Juve: in palio un posto nelle semifinali". Nerazzurri in campo questa sera, con l'obiettivo di passare il turno. La vincente affronterà colei che uscirà vincitrice dal confronto tra Bologna e Lazio.
Palladino alla vigilia: "E' una partita affascinante contro una squadra forte, in salute, che gioca bene a calcio e che ha un bravissimo allenatore. Per noi è una partita importante perché teniamo a questa competizione e ad andare avanti, vogliamo giocarcela ed essere competitivi provando a passare il turno nel nostro stadio".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
2 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Serie A
Serie B
Serie C
Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
Pronostici
Calcio femminile